В Уганде сотни человек "привили" поддельной вакциной от COVID-19

В Уганде по меньшей мере 800 человек "привили" поддельной вакциной против коронавируса COVID-19, сообщает в среду местное издание Daily Monitor.

"Содержимое этикеток этой вакцины, как подозревают, было либо откуда-то украдено, либо подделано", - цитирует издание главу правительственного управления по здравоохранению Валлен Намару.

По словам Намары, вакцинация поддельным препаратом проходила с 15 мая по 17 июня. Врач, проводивший вакцинацию, находится в бегах, две медсестры арестованы.

"Практически все вакцины против COVID-19 имеют объем 5 мл, но эта вакцина больше, а крышка ампулы настолько закалена, что выглядит как поддельная", - подчеркнула Намара.

Отмечается, что мошенники могу использовать воду, которая была разлита по ампулам.