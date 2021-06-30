Зеленский подписал закон о повышении пенсий пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" № 1584- ІХ, который Верховная Рада приняла 29 июня 2021 года.

"Документом определены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. Размеры такой пенсии для I группы инвалидности не могут быть ниже 6000 гривен, для II группы инвалидности - 4800 гривен, для III группы инвалидности и детей с инвалидностью - 3700 гривен", - сообщает пресс-служба главы государства.

Также закон вводит государственную адресную помощь для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, которые вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и о введении государственной адресной помощи к пенсии, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года.