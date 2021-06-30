Над Львовом пронеслась вторая буря за неделю, электротранспорт не работает

Вторая за неделю буря с ливнем и шквальным ветром пронеслась над Львовом в среду вечером.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, в связи с ухудшением погодных условий отключена подача электричества в сеть электротранспорта, трамваи и троллейбусы временно не курсируют.

В горсовете создан оперативный штаб для ликвидации последствий бури. Жителей города просят оставаться дома и не входить в парки и скверы.

Как сообщалось, 25 июня над Львовом пронеслась буря, травмы получил один человек, шквальный ветер повалил около 700 деревьев, некоторые из них упали на автомобили. Электротранспорт в городе не курсировал около 5 часов.