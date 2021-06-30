Книга главы КНР Си Цзиньпина на украинском языке презентована в Киеве

Посол Китайской народной республики в Украине Фань Сяньжун презентовал первый том собрания сочинений главы КНР Си Цзиньпина "О государственном управлении в Китае", переведенного на украинский язык.

"Издание Си Цзиньпина "О государственном управлении в Китае"… демонстрирует новую стратегию, новые идеи, новую теорию государственного управления… Открывает для международной общественности окно, которое позволяет узнать, воспринять и понять Китай", - сказал Сяньжун, представляя книгу в среду в Киеве.

По его словам, книга поможет читателям глубже познакомиться с внутренней и внешней политикой, стратегией развития и моделью управления Китаем, найти для себя ключ к успеху, которого достигла страна в условиях сегодняшней глобализации и жесткой конкуренции, а также понять, "куда далее будет идти Китай".

Сяньжун передал книги президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю через главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и министра Кабинета министров Олега Немчинова, присутствовавших на презентации.

В книге собраны выступления, беседы, тезисы лекций, интервью лидера КНР за 2012-2014 годы.

Тираж книги - 2 тысячи экземпляров, она выпущена издательством "Фолио" (Харьков).

Ранее собрание сочинений Цзиньпина было переведено и издано на английском, французском, арабском, испанском, русском, немецком, японском языках.

Си Цзиньпин — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики с 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).