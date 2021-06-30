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19:12 30.06.2021

Сын Шуфрича намерен приобрести часть акций Киевского речного порта

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Сын Шуфрича намерен приобрести часть акций Киевского речного порта

Сын народного депутата Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) Александр намерен приобрести часть акций ПАО "Киевский речной порт".

Согласно сообщению ПАО в системе раскрытия информации Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку, Александр Шуфрич намерен приобрести 10 млн 824 тыс. 055 простых именных акций общества, что составляет около 22% их общего количества.

По данным НКЦБФР, владельцами акций ПАО "Киевский речной порт" по состоянию на первый квартал 2021 года являются ООО "Денди-Инвест" (24%), ООО "Современное партнерство" (22,5%), ООО "Сант Гален Холдинг" (25%), Climardon Holding Ltd (Кипр, 15,3%), Foloux Consulting Limited (Кипр, 6,5%).

Согласно годовому отчету ПАО "Киевский речной порт", его чистая прибыль по итогам 2019-20 годов составила 64 млн грн, активы – 17,6 млн грн.

Теги: #киев #акционер #речпорт
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