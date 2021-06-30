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18:57 30.06.2021

Кулеба обсудил с главой МИД Ирландии взаимное признание COVID-сертификатов

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Кулеба обсудил с главой МИД Ирландии взаимное признание COVID-сертификатов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковени, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министры обсудили меры Украины и Ирландии в контексте противодействия пандемии COVID-19, вакцинации населения и упрощения условий поездок граждан.

"Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом Европейского Союза. Взаимное признание таких сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса. Это станет одной из первых задач госпожи посла Украины, которая уже через несколько недель должна прибыть в Дублин", - отметил Кулеба.

Ковени в свою очередь подчеркнул, что Ирландия поддерживает европейский выбор Украины, и подтвердил намерение посетить в этом году Украину с визитом для обсуждения активизации украинско-ирландских отношений в политической, экономической, технологической и культурной сферах.

Министры также обсудили взаимодействие стран в международных организациях, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН.

 

Теги: #covid_19 #сертификаты #украина #ирландия #мид
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