В суд направлены дела против руководства инициативных групп "Украинского выбора" в Крыму

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовных производствах в отношении двух руководителей инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" Ивана Комелова и Александра Синявского, которых подозревают в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

Как сообщается на сайте СБУ, досудебным расследованием установлено, что фигуранты входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" (один возглавлял его территориальное подразделение, другой – его подразделение "Славянский щит") и за преступную деятельность были награждены представителями государства-оккупанта ведомственными медалями "За возвращение Крыма".

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым сообщают, что по результатам проведения специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении обоих вышеуказанных лиц. Действия одного из них квалифицированы по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.2 ст.260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины, другого по ч.1 ст.111 УК.

"Досудебным расследованием установлено, что представители Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа"… своими действиями активно способствовали оккупации Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, главарь "Славянского щита" осуществлял организацию патрулирования улиц города Севастополь для выявления и задержания проукраински настроенного населения полуострова, обеспечивал "подчиненных" оружием, контролировал деятельность незаконно созданных на территории полуострова блок-постов, где лично проводил проверку документов местного населения и незаконно обыскивал транспортные средства. Другой обвиняемый осуществлял организационно-координационные меры по осаде и последующему захвату штаба ВМС ВСУ, организовывал и контролировал патрулирование города, в том числе вокзалов, медицинских учреждений и телерадиокомпаний.