Профильный комитет рекомендует Раде принять в первом чтении законопроект о деолигархизации

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении инициированный президентом законопроект о деолигархизации (№5599).

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 30 июня.

Кроме того, комитет рекомендовал отклонить три альтернативных законопроекта.

Как сообщалось, президент Украины в начале июня внес в Верховную Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).