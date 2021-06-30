В Мукачево горит мотель, пострадавших нет

Пожар на территории мотеля "Водолей" на ул. Графа фон Шенборна в г.Мукачево Закарпатской области, возникший ранее в среду, локализован, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 17:10 пожар локализован. Продолжается ликвидация. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям 30 июня в 15:40. Выяснилось, что центром возгорания стали подсобно-складские помещения.

Сейчас на месте происшествия работает шесть единиц техники трех государственных пожарно-спасательных частей г.Мукачево и добровольцев церковной пожарной команды с.Дерцен, всего 26 пожарных.