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17:54 30.06.2021

В Мукачево горит мотель, пострадавших нет

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В Мукачево горит мотель, пострадавших нет

Пожар на территории мотеля "Водолей" на ул. Графа фон Шенборна в г.Мукачево Закарпатской области, возникший ранее в среду, локализован, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 17:10 пожар локализован. Продолжается ликвидация. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям 30 июня в 15:40. Выяснилось, что центром возгорания стали подсобно-складские помещения.

Сейчас на месте происшествия работает шесть единиц техники трех государственных пожарно-спасательных частей г.Мукачево и добровольцев церковной пожарной команды с.Дерцен, всего 26 пожарных.

Теги: #мукачево #пожар
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