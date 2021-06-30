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16:47 30.06.2021

Нардепы предлагают разрешить помещать женщин на гауптвахту при привлечении к ответственности

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Нардепы предлагают разрешить помещать женщин на гауптвахту при привлечении к ответственности

Группа народных депутатов Верховной Рады из разных фракций предлагают устранить ограничения в законодательстве, запрещающие содержать военнослужащих-женщин на гауптвахте и в дисциплинарном батальоне.

Соответствующий законопроект №5714 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об уголовной и административной ответственности при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях" зарегистрирован в Верховной Раде.

Депутаты для соблюдения законодательства по вопросам охраны материнства и детства все же предлагают установить ограничения на содержание в дисциплинарном батальоне беременных женщин-военнослужащих, а также на гауптвахте. Ограничения также распространяются на военнослужащих-женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, как это установлено для женщин, отбывающих арест на гауптвахте в соответствии со ст.60 Уголовного кодекса.

Депутаты, в частности, предлагают внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-исполнительный кодекс.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, цель законопроекта - обеспечить равные права и возможности женщин и мужчин на военной службе, в частности, в контексте привлечения их к административной и уголовной ответственности.

Теги: #гауптвахта #женщины
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