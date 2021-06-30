Нацполиция ликвидировала нарколабораторию во Львовской области: изъяты наркотики на 110 млн грн

Правоохранители 29 июня провели спецоперацию, в рамках которой задержали 16 участников наркогруппировки и изъяли крупнейшую в истории единичную партию карфентанила в Украине.

"Каналы сбыта опасных веществ они наладили как на территории Украины, так и за рубежом: в странах Евросоюза, Беларуси, Молдове и России. Месячный доход злоумышленников составил около 5 млн грн", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Установление всех участников преступной группировки заняло почти полгода. По данным следствия, организатором группировки является 36-летний житель Львовской области, который привлек в качестве "бизнес-партнеров" двух товарищей. Всего к изготовлению и сбыту наркотиков были привлечены более 30 человек, преимущественно местные жители. Каждый отвечал за свое направление работы: поставка компонентов для деятельности лаборатории, производство и сбыт психотропов, функционирование интернет-магазина, прием заказов, фасовка и тому подобное.

Лаборатория по изготовлению и синтеза карфентанила и метадона находилась на территории одной из частных усадеб во Львовской области. Чтобы расширить "ассортимент товара", лидеры группировки наладили поставки прекурсоров и других наркотических средств из-за рубежа.

Чтобы скрыть преступную деятельность, перевозчики - местные жители и иностранцы, расфасовывали "товар" в разные бытовые предметы и размещали его в "тайниках" автомобилей, которые постоянно меняли. После успешно проведенной "операции" транспортные средства продавали.

Основная часть средств, полученных от сбыта наркотиков, тратилась на приобретение компонентов, наращивание мощностей нарколаборатории, подбор лиц для контрабандного перемещения наркотиков и их оплату. Остаток легализировали путем инвестирования в легальный бизнес, в частности в развитие фермерского хозяйства и туристической базы лидера группировки.

Во вторник, 29 июня, после контрольной закупки килограмма карфентанила правоохранители провели спецоперацию, в которой было задействовано более 350 полицейских.

При силовой поддержке роты полиции особого назначения, КОРД и ТОР были задержаны организатор и 15 самых активных участников группировки.

Кроме того, провели одновременно 46 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, в помещении нарколаборатории, гаражах и транспортных средствах, которые использовали фигуранты.

Изъяли более 60 кг различных наркотических средств, в том числе более 20 кг карфентанила. Отмечается, что из одного килограмма чистого вещества можно произвести около 100 кг готового к употреблению наркотика. Стоимость изъятой партии по ценам "черного рынка" составляет около 110 млн гре.

Также было изъято лабораторное оборудование и 250 л жидких компонентов для изготовления опасных веществ.

Изъятые наркотические средства, в том числе карфентанил, направлены в Экспертную службу МВД Украины

Всем задержанным, среди которых - четыре иностранца, сообщается о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В то же время решается вопрос о наложении ареста на 16 домов, 15 автомобилей, 13 квартир, 2 гаража, фермерское хозяйство и базу отдыха, которые фигуранты приобрели за деньги, полученные преступным путем.