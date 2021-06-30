В ходе визита Зеленского в Германию будут обсуждаться экономические риски завершения "Северного потока-2" - Климкин

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию 12 июля будут обсуждаться экономические риски завершения строительства "Северного потока-2", сообщил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"ЕС и его ключевые игроки, в частности Германия, готовы обсуждать экономические риски, и это как раз будет происходить во время визита Владимира Зеленского 12 июля к Меркель. К этому немцы готовятся. При чем происходят дискуссии и в рамках будущего коалиционного соглашения. В отличие от нас там у всех есть стратегическое виденье и все уже подготовили свои куски коалиционного соглашения... И нашей задачей является, во-первых, получить бетонные гарантии, а не какие-то абстрактные заверения. А пока что все склоняется больше в заверения и компенсации на определенный период", - сказал Климкин на пресс-брифинге на тему: "Северный поток-2: reality check, есть ли жизнь после смерти?" в Киеве в среду.

Кроме того, Климкин указал на необходимость компенсировать риски по безопасности.

"Здесь мы тоже должны вести себя стратегически и ответственно, и не начинать говорить аббревиатуру ПДЧ (План действий по членству в НАТО - ИФ), когда мы говорим о "Северном потоке", поскольку, кроме непонимания и определенного раздражения, это никакой реакции не вызывает. ПДЧ - это правильная и позитивная история (и борьба за него), только предоставление ПДЧ никаким образом не увеличивает нашу безопасность в краткосрочной перспективе, а все наши партнеры считают с точностью до наоборот, что и является проблемой в контексте движения к НАТО", - пояснил экс-глава МИД.