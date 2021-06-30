Путин несет полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами - Кулеба

Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет президент РФ Владимир Путин, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Министр указал, что позиция президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа заключается в том, что никто, кроме украинцев, не будет решать их судьбу.

"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы.

"Россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - добавил Кулеба.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сложно говорить о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он полностью "отдал страну под внешнее управление".

По его словам, ключевые вопросы жизнедеятельности Украины "решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже".

Путин также заявил, что обеспокоен "военным освоением" территории Украины иностранными контингентами, что представляет угрозу для безопасности России. Он также заявил, что депутата от ОПЗЖ, лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука "закрыли в преддверии избирательной кампании дома, надели браслет".