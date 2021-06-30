События

15:03 30.06.2021

Путин несет полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами - Кулеба

2 мин читать
Путин несет полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами - Кулеба

Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет президент РФ Владимир Путин, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Министр указал, что позиция президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа заключается в том, что никто, кроме украинцев, не будет решать их судьбу.

"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы.

"Россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - добавил Кулеба.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сложно говорить о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он полностью "отдал страну под внешнее управление".

По его словам, ключевые вопросы жизнедеятельности Украины "решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже".

Путин также заявил, что обеспокоен "военным освоением" территории Украины иностранными контингентами, что представляет угрозу для безопасности России. Он также заявил, что депутата от ОПЗЖ, лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука "закрыли в преддверии избирательной кампании дома, надели браслет".

 

Теги: #агрессия #рф #кулеба #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 30.06.2021
Путин задается вопросом о целесообразности встречи с Зеленским, "отдавшим Украину под внешнее управление"

Путин задается вопросом о целесообразности встречи с Зеленским, "отдавшим Украину под внешнее управление"

12:44 30.06.2021
Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса "Спутником V"

Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса "Спутником V"

18:18 29.06.2021
В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

12:06 29.06.2021
ЕС в ближайшие месяцы будет готовить новые санкции против РФ - Боррель

ЕС в ближайшие месяцы будет готовить новые санкции против РФ - Боррель

18:28 28.06.2021
Военные РФ отслеживают действия военных кораблей НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze в Черном море

Военные РФ отслеживают действия военных кораблей НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze в Черном море

12:50 28.06.2021
Более 400 граждан Украины находятся в местах заключения в РФ и на оккупированных территориях - Денисова

Более 400 граждан Украины находятся в местах заключения в РФ и на оккупированных территориях - Денисова

16:18 26.06.2021
МИД Украины в День крымскотатарского флага требует от РФ прекратить репрессии в отношении крымских татар

МИД Украины в День крымскотатарского флага требует от РФ прекратить репрессии в отношении крымских татар

19:53 25.06.2021
Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня – мэрия

Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня – мэрия

17:27 25.06.2021
Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

16:56 25.06.2021
ЕС продлил экономические санкции против РФ - глава Евросовета

ЕС продлил экономические санкции против РФ - глава Евросовета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На шахте в Донецкой области смертельно травмировался горняк

Арахамия: Законопроекты о деолигархизации и "ресурсный" - наиболее дискуссионные вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады в четверг

В Украине за сутки зафиксировано 633 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 2 294 человека, 40 летальных случаев

Зеленский поздравил Украину с победой над Швецией в чемпионате Евро-2020

Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 50% украинцев считают НАТО союзником Украины - исследование

ГСЧС предупреждает украинцев о грозах, граде и шквальном ветре

В Киеве подготовили 14 муниципальных пляжей, но на пяти купаться пока не рекомендуется

В ОП пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после операции на сердце

Из-за жары въезд в Киев для большегрузного транспорта ограничен

Кабмин одобрил открытие аэропорта "Житомир" для международных рейсов

Дамба на 107-м км Северо-Крымского канала сооружена на 80%, достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду в Крым – Кориневич

Гражданин Азербайджана вербовал харьковчанок для сексуальной эксплуатации в Бахрейне

В Киеве задержан мужчина, ударивший ножом врача "скорой"

В Украине ожидается теплая погода, местами дожди, грозы, град и шквальный ветер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА