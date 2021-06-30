В ОП пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после операции на сердце

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Офисе президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука из-за ранее перенесенной им операции на сердце.

"Пока не рассматривается (замена – ИФ). Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей", - рассказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. В настоящее время о его состоянии неизвестно.

Кравчук также не присутствовал 28 июня на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-летия провозглашения Конституции Украины.