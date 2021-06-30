ГСЧС предупреждает украинцев о грозах, граде и шквальном ветре

В четверг, 1 июля, в большинстве регионов Украины, за исключением восточных и юго-восточных областей, ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в среду.

"1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Киеве и Киевской области 1 июля ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.