События

14:19 30.06.2021

В Киеве подготовили 14 муниципальных пляжей, но на пяти купаться пока не рекомендуется

1 мин читать
В Киеве подготовили 14 муниципальных пляжей, но на пяти купаться пока не рекомендуется

Для киевлян и гостей столицы к летнему сезону-2021 подготовили и открыли 14 пляжей, сообщает коммунальное предприятие «Плесо».

Так, в Днепровском районе для киевлян работают 9 пляжей: «Молодежный», «Венеция», «Предместная Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Радуга»; в Оболонском районе 2 пляжа - «Вербный», «Пуща-Водица»; в Деснянском районе 2 пляжа - «Водоворот», «Троещина»; в Голосеевском районе - пляж «Галерная».

По состоянию на 30 июня временно не рекомендуется купаться на пляжах «Радуга», «Тельбин», «Вербное», «Пуща-Водица» и «Троещина». Отмечается, что ухудшение качества воды вызвано жарой, которая держалась в Киеве в последние дни. Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования.

Так же в этом году девять городских пляжей получили международную экологическую награду. Среди них: «Голубой флаг» «Детский», «Золотой», «Пуща-Водица», «Радуга», «Венеция», «Молодежный», «Галерная», «Водоворот» и «Троещина». Пляжи, которые получили «Голубой флаг», вносятся в лист международной туристической организации как рекомендуемые для посещения и соответствуют 33 критериям. Отличие дается раз в год.

Теги: #киев #пляжи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:19 30.06.2021
Глава одной из столичных УИК предстанет перед судом за подделку результатов голосования

Глава одной из столичных УИК предстанет перед судом за подделку результатов голосования

20:11 29.06.2021
В Киеве впервые прошел фестиваль культурных и креативных индустрий "Территория женщины"

В Киеве впервые прошел фестиваль культурных и креативных индустрий "Территория женщины"

05:50 28.06.2021
В Соломенском районе Киева открыли сквер в честь разведчика генерал-майора Шаповала

В Соломенском районе Киева открыли сквер в честь разведчика генерал-майора Шаповала

21:08 26.06.2021
В Киеве правоохранители проводят обыски в помещениях коммунальных ритуальных служб и территории Лесного кладбища

В Киеве правоохранители проводят обыски в помещениях коммунальных ритуальных служб и территории Лесного кладбища

12:39 26.06.2021
Синоптики предупреждают о возможной грозе в Киеве в субботу днем

Синоптики предупреждают о возможной грозе в Киеве в субботу днем

12:06 26.06.2021
В Киеве за сутки от COVID-19 скончался один человек

В Киеве за сутки от COVID-19 скончался один человек

10:55 26.06.2021
В Киеве прошел конкурс определения перевозчиков на городских автобусных маршрутах

В Киеве прошел конкурс определения перевозчиков на городских автобусных маршрутах

15:59 25.06.2021
В Киеве откроется американский университет мирового уровня

В Киеве откроется американский университет мирового уровня

12:30 25.06.2021
Новые велодорожки появятся в Киеве в этом году - Кличко

Новые велодорожки появятся в Киеве в этом году - Кличко

12:22 25.06.2021
В Киеве 24 июня зафиксированы четыре температурных рекорда – обсерватория Срезневского

В Киеве 24 июня зафиксированы четыре температурных рекорда – обсерватория Срезневского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Путин несет полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами - Кулеба

На шахте в Донецкой области смертельно травмировался горняк

Арахамия: Законопроекты о деолигархизации и "ресурсный" - наиболее дискуссионные вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады в четверг

В Украине за сутки зафиксировано 633 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 2 294 человека, 40 летальных случаев

Зеленский поздравил Украину с победой над Швецией в чемпионате Евро-2020

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин несет полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами - Кулеба

Почти 50% украинцев считают НАТО союзником Украины - исследование

ГСЧС предупреждает украинцев о грозах, граде и шквальном ветре

В ОП пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после операции на сердце

Из-за жары въезд в Киев для большегрузного транспорта ограничен

Кабмин одобрил открытие аэропорта "Житомир" для международных рейсов

Дамба на 107-м км Северо-Крымского канала сооружена на 80%, достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду в Крым – Кориневич

Гражданин Азербайджана вербовал харьковчанок для сексуальной эксплуатации в Бахрейне

В Киеве задержан мужчина, ударивший ножом врача "скорой"

Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса "Спутником V"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА