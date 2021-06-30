В Киеве подготовили 14 муниципальных пляжей, но на пяти купаться пока не рекомендуется

Для киевлян и гостей столицы к летнему сезону-2021 подготовили и открыли 14 пляжей, сообщает коммунальное предприятие «Плесо».

Так, в Днепровском районе для киевлян работают 9 пляжей: «Молодежный», «Венеция», «Предместная Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Радуга»; в Оболонском районе 2 пляжа - «Вербный», «Пуща-Водица»; в Деснянском районе 2 пляжа - «Водоворот», «Троещина»; в Голосеевском районе - пляж «Галерная».

По состоянию на 30 июня временно не рекомендуется купаться на пляжах «Радуга», «Тельбин», «Вербное», «Пуща-Водица» и «Троещина». Отмечается, что ухудшение качества воды вызвано жарой, которая держалась в Киеве в последние дни. Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования.

Так же в этом году девять городских пляжей получили международную экологическую награду. Среди них: «Голубой флаг» «Детский», «Золотой», «Пуща-Водица», «Радуга», «Венеция», «Молодежный», «Галерная», «Водоворот» и «Троещина». Пляжи, которые получили «Голубой флаг», вносятся в лист международной туристической организации как рекомендуемые для посещения и соответствуют 33 критериям. Отличие дается раз в год.