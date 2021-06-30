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13:13 30.06.2021

Дамба на 107-м км Северо-Крымского канала сооружена на 80%, достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду в Крым – Кориневич

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Дамба на 107-м км Северо-Крымского канала сооружена на 80%, достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду в Крым – Кориневич

Строительство дамбы в Херсонской области на 107-м километре Северо-Крымского канала завершено на 80%, этого вполне достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду на временно оккупированную территорию полуострова, заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым (АРК) Антон Кориневич.

"Капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%. На 20% она не достроена, поскольку нет соответствующего бюджетного финансирования… По состоянию на сейчас капитальной дамбы на 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. Если что-то внезапно произойдет с дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м километре свою работу выполнит", - сказал он в среду в Киеве на брифинге по итогам двух лет работы команды представительства президента в АР Крым.

По словам Кориневича, сотрудники представительства президента Украины в АРК пребывают в постоянной коммуникации с руководством Северо-Крымского канала. "Ничего не прорвало, вода в Крым не идет", - добавил он.

Постпред президента в АРК также отметил, что подача днепровской воды на временно оккупированную территорию Крыма и в Севастополь станет возможной только после деоккупации полуострова, что четко зафиксировано в Стратегии деоккупации и реинтеграции региона.

Теги: #крым #вода #дамба #кориневич
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