События

13:11 30.06.2021

Гражданин Азербайджана вербовал харьковчанок для сексуальной эксплуатации в Бахрейне

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Гражданин Азербайджана вербовал харьковчанок для сексуальной эксплуатации в Бахрейне

Гражданин Азербайджана подозревается в торговле людьми (ч.2 ст.149) УК Украины.

"Полицейские выяснили, что правонарушитель совместно с неустановленными лицами на территории Харькова занимался поиском и подбором молодых женщин с тяжелым материальным положением, для их вербовки и дальнейшего перемещения в Королевство Бахрейн с целью сексуальной эксплуатации", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские совместно с пограничниками задержали 49-летнего иностранца на территории вокзала Харьков-Пассажирский, когда тот пытался посадить женщин на поезд Харьков-Киев. Предполагалось, что из столичного аэропорта женщины отправятся за границу.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 227 тыс.грн.

На данный момент правоохранители установили 11 женщин, которых мужчина завербовал для переправки в Бахрейн.

Полицейские устанавливают всех причастных к торговле людьми, а также других пострадавших от их действия.

Теги: #бахрейн #харьковчанка #сексрабство #азербайджан
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