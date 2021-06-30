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12:15 30.06.2021

СБУ разоблачила контрабандистов, которые хотели вывезти артефакты периода Киевской Руси

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СБУ разоблачила контрабандистов, которые хотели вывезти артефакты периода Киевской Руси

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу контрабандистов, пытавшихся переправить в страны Евросоюза почти 30 посылок с артефактами, датируемыми I тыс. до н.э. и периода Киевской Руси.

"Установлено, что в состав группы входило несколько жителей региона. Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для их нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах", - сообщает пресс-центр СБУ.

Посылки планировали отправить через сервисы международной почтовой связи.

Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию подготовленных к вывозу за границу предметов старины, в частности: изделия и украшения I тысячелетия до н.э. и периода Киевской Руси, холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта первого тысячелетия н.э.

Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.

Один из организаторов группы уведомлен о подозрении по ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #ценности #сбу #контрабанда
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