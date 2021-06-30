События

12:04 30.06.2021

На шахте в Донецкой области смертельно травмировался горняк

1 мин читать
На шахте в Донецкой области смертельно травмировался горняк

Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного травмирования 37-летнего горняка на шахте в Доброполье (Донецкая обл.) во вторник, 29 июня.

"При процессуальном руководства Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч.2 ст.272 УК Украины)", - сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 29 июня около 16:00 на госпредприятии "Добропольеуголь – добыча" шахта "Алмазная" во время подземных работ по перемещению конечной станции конвейера с места сорвалась лебедка и ударила по голове 37-летнего горняка.

"От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

 

Теги: #гибель #шахтер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:26 30.06.2021
В Ужгороде обнаружили тело военного, разыскиваемого в течение пяти дней

В Ужгороде обнаружили тело военного, разыскиваемого в течение пяти дней

12:23 29.06.2021
В результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане погиб украинец – МИД Украины

В результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане погиб украинец – МИД Украины

10:13 29.06.2021
С начала лета на водоемах Украины погибло 188 человек, из них 34 ребенка – ГСЧС

С начала лета на водоемах Украины погибло 188 человек, из них 34 ребенка – ГСЧС

17:55 26.06.2021
Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российскими наемниками района н.п. Пески

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российскими наемниками района н.п. Пески

16:27 22.06.2021
В Тернополе во время земляных работ людей засыпало землей, погиб один человек – ГСЧС

В Тернополе во время земляных работ людей засыпало землей, погиб один человек – ГСЧС

11:06 22.06.2021
За выходные в Украине утонуло 40 человек, из них 6 детей

За выходные в Украине утонуло 40 человек, из них 6 детей

13:36 16.06.2021
В зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий из Львовской области

В зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий из Львовской области

21:32 15.06.2021
В Украине создали женскую сборную ФК "Шахтер"

В Украине создали женскую сборную ФК "Шахтер"

09:42 13.06.2021
Спасатели обнаружили тело ребенка, который упал в горную реку в Ивано-Франковской области

Спасатели обнаружили тело ребенка, который упал в горную реку в Ивано-Франковской области

09:36 10.06.2021
Военнослужащая 128-й ОГШБр погибла при исполнении служебных обязанностей

Военнослужащая 128-й ОГШБр погибла при исполнении служебных обязанностей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия: Законопроекты о деолигархизации и "ресурсный" - наиболее дискуссионные вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады в четверг

В Украине за сутки зафиксировано 633 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 2 294 человека, 40 летальных случаев

Зеленский поздравил Украину с победой над Швецией в чемпионате Евро-2020

Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса "Спутником V"

В Украине ожидается теплая погода, местами дожди, грозы, град и шквальный ветер

СБУ разоблачила контрабандистов, которые хотели вывезти артефакты периода Киевской Руси

В спальном районе Харькова неизвестный ранил мужчину, введена операция "Сирена"

Глава одной из столичных УИК предстанет перед судом за подделку результатов голосования

Арахамия: Законопроекты о деолигархизации и "ресурсный" - наиболее дискуссионные вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады в четверг

В нескольких областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Мининфраструктуры промониторит транспортные объекты на доступность для маломобильных групп

Минтранс США ограничит авиасообщение с Минском из-за инцидента с самолетом Ryanair - источники

Австралия расширяет зону действия локдауна из-за COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА