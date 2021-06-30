На шахте в Донецкой области смертельно травмировался горняк

Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного травмирования 37-летнего горняка на шахте в Доброполье (Донецкая обл.) во вторник, 29 июня.

"При процессуальном руководства Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч.2 ст.272 УК Украины)", - сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 29 июня около 16:00 на госпредприятии "Добропольеуголь – добыча" шахта "Алмазная" во время подземных работ по перемещению конечной станции конвейера с места сорвалась лебедка и ударила по голове 37-летнего горняка.

"От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.