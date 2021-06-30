В спальном районе Харькова неизвестный ранил мужчину, введена операция "Сирена"
В Харькове в среду утром на ул.Родниковая произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина был ранен в область шеи.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в 9:30.
"Неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в мужчину. В результате 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По городу введена в действие полицейская операция "Сирена".
Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №2.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия и принимаются меры по установлению личности стрелявшего.