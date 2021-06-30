События

11:53 30.06.2021

В спальном районе Харькова неизвестный ранил мужчину, введена операция "Сирена"

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В спальном районе Харькова неизвестный ранил мужчину, введена операция "Сирена"

В Харькове в среду утром на ул.Родниковая произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина был ранен в область шеи.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в 9:30.

"Неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в мужчину. В результате 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По городу введена в действие полицейская операция "Сирена".

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №2.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и принимаются меры по установлению личности стрелявшего.

Теги: #стрельба #ранение #харьков
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