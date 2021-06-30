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10:30 30.06.2021

Мининфраструктуры промониторит транспортные объекты на доступность для маломобильных групп

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Мининфраструктуры промониторит транспортные объекты на доступность для маломобильных групп

Министерство инфраструктуры считает приоритетом безопасный и комфортный доступ к вагонам, автобусам, вокзалам и аэропортам для каждого пассажира, сообщило ведомство на сайте в среду по итогам презентации стратегии создания безбарьерного пространства в Украине в ходе первого заседания Совета безбарьерности 29 июня.

Согласно сообщению министерства, в 2021-2022 годах для достижения этой цели министерство проведет мониторинг доступности всех ключевых объектов инфраструктуры, установит новую навигацию с учетом потребностей маломобильных групп населения, обновит нормативную базу и приведет ее к международным стандартам, что предусматривает нормирование потребностей маломобильных групп населения еще на этапе разработки проектов.

Помимо этого запланирован запуск тренинговых программ для повышения уровня коммуникации персонала объектов транспортной инфраструктуры.

Соответствующую стратегию создания безбарьерного пространства в Украине глава Мининфраструктуры Александр Кубраков представил в ходе первого заседания Совета безбарьерности под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля и при участии первой леди Елены Зеленской.

"Я благодарен команде первой леди за то, что мы получили дополнительную площадку для координации действий по созданию безбарьерной инфраструктуры. Мы сделаем все возможное, чтобы все без исключения граждане Украины чувствовали себя комфортно в путешествиях", - цитирует Кубракова пресс-служба ведомства.

Ранее по инициативе первой леди Мининфраструктуры совместно с UNICEF Ukraine запустило проект на базе международного аэропорта "Борисполь" с целью привести пространство аэропорта к международным стандартам комфорта и безопасности для маломобильных групп населения.

Теги: #транспорт #доступность
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