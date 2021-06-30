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09:44 30.06.2021

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 81,6 тыс. человек

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В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 81,6 тыс. человек

В течение минувших суток, 29 июня, от коронавируса в Украине вакцинировали 81 637 человек, при этом 21 475 украинцев получили первую дозу вакцины, а 60 162 – вторую, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"81 637 человек привито против COVID-19 за сутки 29 июня 2021 года. Одну дозу получили 21 475 человек, полностью иммунизированы – 60 162 человека. В течение суток работали 518 мобильных бригад, 1 336 пунктов прививки, 2 центра вакцинации", - говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что по состоянию на 29 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.

"С начала прививочной кампании привито 1 933 946 человек, из них получили 1 дозу – 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 649 524 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 583 468 прививок", - добавляют в Минздраве.

Теги: #вакцинация #covid_19
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