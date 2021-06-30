В Перечине на Закарпатье стартовал ремонт дороги к известным туристическим достопримечательностям

Дорожники в Закарпатской области начали ремонт дороги национального значения Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, которая соединяет населенные пункты двух областей и ведет к множеству туристических достопримечательностей.

Ремонт, начатый в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство", сейчас выполняют на центральной дороге в городе Перечин.

Как написал заместитель главы Закарпатской ОГА Иштван Петрушка на своей странице в Facebook, в Перечине сейчас снимают верхние слои старого полотна, фрезеруют и делают основу методом холодного ресайклинга. На одной из полос уже готовятся к укладке выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

Петрушка отметил, что поток туристов в регионе увеличивается ежегодно.

"Многие желающие приезжают сюда, чтобы любоваться природой в селах Лумшоры, Ликицары и других. Популярным стал и Перечин, ведь здесь - Лавандовая гора, Крестный путь, сыроварня и единственный в мире памятник почтальону Федору Фекете", - заявил он.

По словам замглавы Закарпатской ОГА, качественная инфраструктура поможет туристам комфортно добираться до туристических изюминок Закарпатья и даст новые возможности для развития местных громад.

Как сообщалось, в 2021 году по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство" во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях начнут создание "Малого Карпатского круга". По словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, этот маршрут соединит дорогами европейского качества горнолыжные курорты, национальные парки и другие туристические магниты региона.