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08:18 30.06.2021

В Украине за сутки зафиксировано 633 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 2 294 человека, 40 летальных случаев

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В Украине за сутки зафиксировано 633 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 2 294 человека, 40 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 633 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 2 294 человека, умерли 40 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 29 июня 2021 в Украине зафиксировано 633 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31, медработников - 19). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 360 человека; летальных случаев - 40; выздоровели - 2 294 человека", - указывается в сообщении на телеграм-канале.

Днем ранее, 29 июня за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, 28 июня сообщалось о 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 27 июня зафиксировано 450 новых инфицированных коронавирусом, 26 июня сообщалось о 756 новых больных Covid-19, 25 июня, сообщалось о 876 новых случаях заболевания Covid-19, 24 июня было зафиксировано 937 новых случаев инфицирования коронавирусом, 23 июня - 835 заболевших.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 235 096 человек, выздоровели 2 166 668 человека, летальных случаев - 52 340.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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