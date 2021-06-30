Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

С начала текущих суток 30 июня, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 30 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook

В частности, неподалеку Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от н.п. Новгородское наемники совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

"За прошедшие сутки, 29 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - добавили в штабе.

В частности, у Невельского и Красногоровки противник применял минометы 120-го калибра. Неподалеку Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.