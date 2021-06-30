События

06:26 30.06.2021

В Ужгороде обнаружили тело военного, разыскиваемого в течение пяти дней

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В ужгородском карьере нашли тело 19-летнего военного, которого разыскивали пять дней, который исчез еще 10 июня, сообщила пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.

"Полицейские, спасатели, нацгвардийци около 5 суток разыскивали 19-летнего жителя Ровенской области… Тщательные поиски продолжались почти пять дней. В конце концов, тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне областного центра", - говорится в сообщении.

Как сообщается, об исчезновении 19-летнего жителя Ровенской области на территории Закарпатья стало известно в Ужгородском районном управлении полиции 23 июня. Полицейские установили, что мужчина был военнослужащим и еще 10 июня ушел из воинской части отдыхать на природе.

Отмечается, что правоохранители изучили всю информацию о пропавшем и приступили к поискам. В Ужгороде полицейские совместно с кинологами, нацгвардейцами и спасателями обследовали прилегающие к городу территории, общественные учреждения областного центра, рынки, вокзалы, проверили круг общения пропавшего, опросили каждого, кто мог хоть что-то знать о его местонахождении. Также полицейские воспользовались записями видеокамер города "Безопасное Закарпатье".

"Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

 

Теги: #ужгород #гибель #украина #военный
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