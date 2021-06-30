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00:53 30.06.2021

Зеленский поздравил Украину с победой над Швецией в чемпионате Евро-2020

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Зеленский поздравил Украину с победой над Швецией в чемпионате Евро-2020

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с одержанной победой над сборной Швеции и выходом в 1/4 Евро-2020.

"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро!!! Невероятное напряжение, безумная "Заруба" в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect - вы настоящие бойцы! Беседину - здоровья. Слава Украине!", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер.

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной!", - добавил президент.

Он отметил, что "большое счастье написать это после победы. И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро!".

"Сегодня не было вас и нас. Сегодня были мы. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 млн. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда - Украина!", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая во вторник обыграла Германию. Матч состоится в Риме.

Теги: #президент #поздравление #украина #футбол
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