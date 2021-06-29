Блинкен считает "новым шагом к миру" открытие посольства Израиля в ОАЭ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствовал открытие Израилем посольства в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), отметив, что открытие израильского дипломатического представительства является шагом к миру между странами.

"Поздравления министру иностранных дел ОАЭ Абдулле бен Заиду и министру иностранных дел Израиля с открытием посольства Израиля в ОАЭ. Это важный шаг к миру между двумя странами", - написал Блинкен в микроблоге Twitter.