В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

Российские истребители создали небезопасную ситуацию близ фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море, сообщает во вторник нидерландское оборонное ведомство.

По его информации, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, имитируя атаки на корабль.

Минобороны Нидерландов приводит слова капитана фрегата, который назвал подобные действия российских военных безответственными и небезопасными.

Западные СМИ указывают со ссылкой на оборонное ведомство Нидерландов, что российские самолеты были вооружены ракетами "воздух-поверхность" и бомбами. В ведомстве утверждали, что "после нескольких часов запугиваний также имело место подавление радиоэлектронной аппаратуры Evertsen" со стороны российских сил.

По информации западных СМИ, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд назвала действия России безответственными и сказала, что Нидерланды "оповестят Россию об этом".

"Evertsen имел все права на то, чтобы плыть там. Нет никаких оправданий для такого рода агрессивных действий, которые также необоснованно увеличивают риск несчастных случаев", - цитируют СМИ ее слова.

В акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze - 2021. В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.