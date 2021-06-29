Украина и Исландия договорились о двусторонней поддержке инициатив, нацеленных на защиту прав человека в ЮНЕСКО - МИД

Первая заместитель министра иностранных дел Украины, глава Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Эмине Джапарова во вторник, 29 мая, провела видеовстречу с главой исландской Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО Сайен Штефансдоттир, в ходе которой стороны обсудили вопрос двустороннего сотрудничества между комиссиями, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что во встрече также приняла участие посол по вопросам ЮНЕСКО МИД Исландии Элин Флингеринг.

"Эмине Джапарова проинформировала об особенностях организации Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО и процессе ее реформирования в соответствии с приоритетами деятельности организации. Среди приоритетов, которые нашли свое отражение в проекте стратегии деятельности Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, она отметила цифровизацию и гендерное равенство", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Джапарова также отметила "положительный пример кампаний внешнеполитического ведомства по поддержке женского лидерства, а также усилий, направленных на создание благоприятных условий для карьерного роста женщин".

"Глава исландской Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО отметила, что вопрос гендерного равенства является неотъемлемой составляющей государственной политики ее страны, в том числе в контексте поддержки соответствующих инициатив в рамках деятельности ЮНЕСКО. Она также отметила на негативном воздействии пандемии коронавируса на положении женщин в мире, в частности, росте случаев домашнего насилия", - подчеркивают в МИД.

Там добавляют, что в контексте сотрудничества двух стран в ЮНЕСКО стороны договорились о необходимости поддержки инициатив обоих государств, направленных на защиту прав человека.

"В связи с этим Эмине Джапарова обратила внимание собеседниц на продолжающиеся нарушения прав человека в оккупированном Крыму", - добавляют украинские дипломаты.