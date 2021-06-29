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20:48 29.06.2021

Вакцина от COVID-19 компании Moderna эффективна против штамма "дельта"

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Вакцина от COVID-19 компании Moderna эффективна против штамма "дельта"

Компания Moderna во вторник сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в том числа против более контагиозного штамма "дельта".

"В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna вырабатываются нейтрализующие титры антител против всех вариантов, в том числе и против варианта "дельта"", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Таким образом, согласно проведенному анализу, в отношении варианта "дельта" наблюдается лишь "незначительное сокращение нейтрализующих титров", вырабатываемых вакциной. Подобным образом вакцина проявляет себя и в ситуации с другими индийскими штаммами, а также с бразильским вариантом "дельта".

"Новые данные радуют и усиливают нашу веру в то, что вакцина от COVID-19 компании Moderna будет защищать от новых выявляемых вариантов", - приводят в документе слова главы компании Стефана Банселя.

"Это данные подчеркивают важность продолжения вакцинации населения", - подчеркнул Бансель.

В компании также сообщили, что во вторник в Индии, где впервые был обнаружен вариант "дельта", одобрили экстренное применение вакцины Moderna для жителей в возрасте старше 18 лет.

"Я хочу поблагодарить правительство Индии за одобрение (вакцины), это важный шаг вперед в глобальной борьбе с пандемией", - сказал Бансель.

Теги: #сша #эффективность #вакцина #штамм
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