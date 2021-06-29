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20:20 29.06.2021

В Запорожье из-за непогоды подтоплены подвальные помещения и повалены деревья, пострадавших нет

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В Запорожье из-за непогоды подтоплены подвальные помещения и повалены деревья, пострадавших нет

В Запорожье и области в результате неблагоприятных погодных условий произошли подтопления подвальных помещений и падения деревьев на машины, пострадавших нет, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29 июня днем в городе Запорожье и области прошли грозы и град, а также шквальный ветер до 15-20 м/с…выпало большое количество осадков. Спасатели ГСЧС осуществили оперативное реагирование на 9 вызовов связанных с оказанием помощи населению в результате неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, спасатели в Запорожье на улице Школьной распилили и убрали два дерева с проезжих частей, которые упали на автомобили. В результате происшествия никто не пострадал.

Также из-за большого количества осадков произошло подтопление подвальных помещений на нескольких улицах, проспекте Собороном и на территории двух частных домовладений и в городе Пологи.

"По состоянию на 17:00 в общем бойцы ГСЧС с помощью мотопомп и гидроэлеваторов откачали всего около 160 куб.метров воды. Работы по откачке продолжаются", - добавили в ГСЧС.

Теги: #подтопления #запорожская_область #помощь
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