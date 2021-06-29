Правозащитники насчитали в Беларуси 526 политзаключенных

Правозащитники признали политзаключенными в Беларуси еще шесть человек, сообщили в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна" во вторник.

Так, политзаключенными признаны Максим Шиманский, Вячеслав Уласевич, Алексей Капитонов, Егор Карапузов, Константин Синкевич и Александр Бабкин. "Теперь в Беларуси насчитывается 526 политических заключенных", - говорится в сообщении правозащитников.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жесткого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер. Запад также не признает Лукашенко законно избранным президентом.