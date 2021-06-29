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20:11 29.06.2021

В Киеве впервые прошел фестиваль культурных и креативных индустрий "Территория женщины"

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В Киеве впервые прошел фестиваль культурных и креативных индустрий "Территория женщины"

В Киеве во вторник, 29 июня, впервые прошел фестиваль культурных и креативных индустрий "Территория женщины".

"Для чего государству нужны креативные индустрии? В первую очередь, это экономический эффект... Второе - это международный эффект", - сказала заместитель министра культуры и информационной политики Украины Лариса Петасюк на открытии фестиваля в Киеве во вторник.

Она отметила, что для креативных индустрий, народных, художественных промыслов государство уже ввело налоговые льготы 7% НДС, которые вошли в силу с 1 января.

"Это заинтересует в первую очередь тех, кто работает не как физическое лицо-предприниматель, а как юридическое лицо. Во- вторых, мы сейчас работаем над стратегией развития креативных индустрий и государственной целевой программой народных художественных промыслов", - добавила Петасюк.

На фестивале были представлены предметы искусства, керамика, ювелирные изделия, вязаные и вышитые изделия, картины и т.д.

Теги: #киев #фестиваль #культура
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