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19:29 29.06.2021

В рамках инициативы Зеленской состоялось первое заседание Совета безбарьерности

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В рамках инициативы Зеленской состоялось первое заседание Совета безбарьерности

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в первом заседании Совета безбарьерности, созданном для мониторинга и контроля состояния выполнения Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года, сообщает пресс-служба президента.

На заседании под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля были рассмотрены приоритетные инициативы от министерств в каждом из шести направлений безбарьерности, которые войдут в план мероприятий на 2021-2022 годы по выполнению Национальной стратегии.

К созданию плана мероприятий было привлечено 15 министерств, 47 общественных организаций и аналитических центров, от которых получено более 250 предложений.

Как сообщается, часть из перечня безрарьерных изменений могут быть внедрены в течение 2-х ближайших лет.

В частности, министерство здравоохранения планирует до 2023 года внедрить Международную классификацию функционирования (МКФ). Эта реформа позволит перейти от определения ограничений человека к определению его потенциала и лучше планировать услуги, лечебные и реабилитационные мероприятия для каждого, в зависимости от состояния и заболеваний.

Министерство инфраструктуры Украины на основе проведенного аудита международного аэропорта "Борисполь" разработает рекомендуемые стандарты комфорта и безопасности для маломобильных групп населения, а также рекомендации по их внедрению во всех аэропортах Украины, а впоследствии - и на железнодорожных и автомобильных вокзалах.

Министерство социальной политики планирует создать единую интернет-платформу для дистанционного получения и доступа ко всем государственным социальным услугам для всех групп населения. Например, государственные веб-страницы должны быть адаптированы для лиц с нарушениями зрения и слуха.

На следующем заседании Совета, которое состоится в июле, министерства должны представить доработанный проект плана мероприятий с предложениями и определенной финансовой частью. Также на заседании должны быть утверждены ключевые индикаторы выполнения плана мероприятий.

"Безбарьерность становится новой общественной нормой. Изменения, которые инициированы на Совете безбарьерности, касаются не только людей, которые вынуждены сталкиваться с различными барьерами в своей жизни. Эти изменения в первую очередь о том, какой страной мы хотим быть. Страной, где каждый имеет равные права и возможности. Страной без барьеров", - отметила Зеленская.

Теги: #совет #безбарьерность #заседание
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