Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

Решение Беларуси о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано "Восточное партнерство", заявляют в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина убеждена, что этот односторонний шаг никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским Союзом и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД Украины подчеркнули, что приостановление участия в "Восточном партнерстве" противоречит интересам белорусского народа и его "исторической принадлежности к семье европейских народов".

Так, в заявлении отмечается, что Украина готова помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к проектам "Восточного партнерства" и способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с ЕС.

"В то же время текущая ситуация в "Восточном партнерстве" накануне его предстоящего саммита свидетельствует о насущной необходимости переосмыслить стратегическую цель этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят. Это будет способствовать развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей, укрепит их устойчивость против внешних вызовов", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что именно поэтому Украина, Грузия и Молдова начали формат "Ассоциированное трио".

"Ассоциированное трио" настроено быть в авангарде развития "Восточного партнерства", чтобы воплотить европейские стремления его стран-участниц и обеспечить дальнейшее сближение с ЕС", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 28 июня пресс-служба МИД Беларуси заявила, что Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство".

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что "в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси в министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что решение Минска приостановить участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" стало еще одним шагом белорусских властей, вызывающим рост напряженности в регионе.

Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.

ЕС объявил о планах ввести секторальные санкции против Беларуси после происшедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины - Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.