События

18:22 29.06.2021

Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

2 мин читать
Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

Решение Беларуси о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано "Восточное партнерство", заявляют в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина убеждена, что этот односторонний шаг никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским Союзом и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД Украины подчеркнули, что приостановление участия в "Восточном партнерстве" противоречит интересам белорусского народа и его "исторической принадлежности к семье европейских народов".

Так, в заявлении отмечается, что Украина готова помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к проектам "Восточного партнерства" и способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с ЕС.

"В то же время текущая ситуация в "Восточном партнерстве" накануне его предстоящего саммита свидетельствует о насущной необходимости переосмыслить стратегическую цель этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят. Это будет способствовать развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей, укрепит их устойчивость против внешних вызовов", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что именно поэтому Украина, Грузия и Молдова начали формат "Ассоциированное трио".

"Ассоциированное трио" настроено быть в авангарде развития "Восточного партнерства", чтобы воплотить европейские стремления его стран-участниц и обеспечить дальнейшее сближение с ЕС", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 28 июня пресс-служба МИД Беларуси заявила, что Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство".

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что "в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси в министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что решение Минска приостановить участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" стало еще одним шагом белорусских властей, вызывающим рост напряженности в регионе.

Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.

ЕС объявил о планах ввести секторальные санкции против Беларуси после происшедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины - Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Теги: #восточное_партнерство #беларусь #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 29.06.2021
В результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане погиб украинец – МИД Украины

В результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане погиб украинец – МИД Украины

06:21 29.06.2021
Приостановка Беларуси участия в "Восточном партнерстве" лишь ухудшает ситуацию - глава Евросовета

Приостановка Беларуси участия в "Восточном партнерстве" лишь ухудшает ситуацию - глава Евросовета

17:21 28.06.2021
Беларусь отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций, рекомендует главе представительства Евросоюза выехать в Брюссель

Беларусь отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций, рекомендует главе представительства Евросоюза выехать в Брюссель

17:17 28.06.2021
Беларусь приостанавливает участие в "Восточном партнерстве"

Беларусь приостанавливает участие в "Восточном партнерстве"

12:03 27.06.2021
Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы остановить раздачу российских паспортов на Донбассе - МИД

Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы остановить раздачу российских паспортов на Донбассе - МИД

16:18 26.06.2021
МИД Украины в День крымскотатарского флага требует от РФ прекратить репрессии в отношении крымских татар

МИД Украины в День крымскотатарского флага требует от РФ прекратить репрессии в отношении крымских татар

19:45 25.06.2021
В МИД Украины приветствуют продление экономических санкций против РФ

В МИД Украины приветствуют продление экономических санкций против РФ

17:27 25.06.2021
Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

04:06 25.06.2021
ИКАО, как ожидается, представит промежуточный доклад по инциденту с посадкой самолета Ryanair в Беларуси

ИКАО, как ожидается, представит промежуточный доклад по инциденту с посадкой самолета Ryanair в Беларуси

23:01 24.06.2021
МИД приветствует отчет Канады по катастрофе самолета "МАУ", подчеркивающий позицию Украины

МИД приветствует отчет Канады по катастрофе самолета "МАУ", подчеркивающий позицию Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

Рада намерена увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих, доведя до 261 тыс. человек

Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе

Рада отменила обязательную периодическую переаттестацию моряков

Рада приняла закон, возобновляющий работу ВККС

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада освободила на период карантина украинских граждан из временно оккупированных территориях от админответственности за нарушения порядка въезда-выезда

В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

США назвали принятие закона о работе ВККС важным шаг на пути к всеобъемлющей судебной реформе

На Донбассе российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА типа "Орлан-10" – штаб ООС

Рада намерена увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих, доведя до 261 тыс. человек

Вблизи Тернополя спасатели ликвидируют масштабный пожар на свалке – ГСЧС

Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе

Рада отменила обязательную периодическую переаттестацию моряков

На море тепло, на курортах Карпат - дожди

В Украине 59% граждан считают русский язык иностранным, 9,5% нужным для изучения - соцопрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА