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18:18 29.06.2021

В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

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В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

Российские истребители создали небезопасную ситуацию близ фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море, сообщает во вторник нидерландское оборонное ведомство.

По его информации, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки на корабль.

Минобороны Нидерландов приводит слова капитана фрегата, который назвал подобные действия российских военных безответственными и небезопасными.

В акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze - 2021. В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

Теги: #крым #рф #корабль #нидерланды
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