США назвали принятие закона о работе ВККС важным шаг на пути к всеобъемлющей судебной реформе

Принятие закона, возобновляющего работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) является важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформе, заявило посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты приветствуют принятие при межпартийной поддержке законопроекта №3711-д о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей и с нетерпением ждут окончательного текста в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Поздравляем Верховную Раду и руководство Украины с важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформе", - сообщило посольство в Twitter во вторник.

Посольство указало, что США с нетерпением ожидает принятия в приоритетном порядке законопроекта №5068 о реформировании Высшего совета юстиции, который дополнит сегодняшние достижения.

"CIF готовы поддержать наших украинских партнеров в имплементации 3711-д и реализации этой исторической возможности обновить судебную систему Украины от имени украинского народа", - заявили в американском посольстве.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон, позволяющий возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. За соответствующий законопроект № 3711-д "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о восстановлении работы ВККС" в целом проголосовали 293 народных депутата.