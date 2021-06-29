На Донбассе российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА типа "Орлан-10" – штаб ООС

Российские наемники нарушили три раза режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В районе проведения операции Объединенных сил изначально сутки, 29 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. У Невельского и Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра", - сообщает штаб ООС в Facebook.

Также в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.