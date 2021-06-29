Вблизи Тернополя спасатели ликвидируют масштабный пожар на свалке – ГСЧС

В селе Малашевцы Тернопольской территориальной громады Тернопольского района спасатели ликвидируют пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов на площади ориентировочно 100 м. кв, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров…По состоянию на 15:30. ликвидация пожара на Малашевецкой свалке продолжается. Площадь пожара составляет, ориентировочно, 100 м. кв", - сказано в сообщении.

К тушению пожара привлечено от ГУ ГСЧС - 4 ед. техники и 16 чел. л/с; от коммунальных и других служб - 5 ед. вспомогательной техники. Организована бесперебойная подача воды путем ее подвоза.