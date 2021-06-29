События

16:53 29.06.2021

Рада отменила обязательную периодическую переаттестацию моряков

2 мин читать
Рада отменила обязательную периодическую переаттестацию моряков

Верховная Рада в первом чтении и в целом приняла законопроект №3944 "О внесении изменений в ст.51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа".

За принятие указанного законопроекта за основу проголосовало 330 народных депутатов. За принятие указанного законопроекта в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовало 333 нардепа.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, требование повторного подтверждения квалификации моряков образуют значительные необоснованные нагрузки на должностных лиц Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, что в сочетании с низким уровнем использования современных информационных технологий во время обработки документов от моряков приводит к образованию искусственных очередей для сдачи экзаменов в соответствующих госкомиссиях.

При этом Международная конвенция о подготовке и дипломировании (1978 года с поправками) предусматривает для командного состава морских судов в случае повторного подтверждения полученного ими ранее диплома (сертификата компетентности) возможность доказать свою квалификацию несколькими различными способами, в том числе путем подтверждения стажа работы на судне с выполнением соответствующих функций в целом не менее 12 месяцев за пять лет.

Однако в законодательстве Украины отсутствовали альтернативные способы повторного подтверждения диплома, помимо прохождения курсов повышения квалификации с последующим экзаменом.

В соответствии с принятым депутатами законом, разрешается повторное подтверждение диплома моряка не более чем через пять лет с даты выдачи предварительного подтверждения без сдачи экзаменов в государственной квалификационной комиссии при соблюдении следующих требований:

- пригодности для работы на судах по состоянию здоровья;

- наличия подтвержденных действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома;

- наличия подтвержденного центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику на морском и речном транспорте стажа работы на судах с выполнением при этом функций, соответствующих диплому, сроком не менее в целом 12 месяцев из предыдущих пяти лет или суммарно трех месяцев из предыдущих шести месяцев перед повторным подтверждением диплома (или эквивалентного), стажа работы на судне или успешного окончания одобренного курса или курсов подготовки, или завершения подтвержденного стажа работы на судне с выполнением при этом функций, соответствующих имеющемуся диплому, в течение не менее трех месяцев в сверхштатной должности или на должности командного состава, ниже той, которая предусмотрена настоящим имеющимся дипломом, непосредственно перед занятием должности, для которой этот диплом действителен.

Повторное подтверждение диплома для работы на танкерах осуществляется не более чем через пять лет без сдачи экзаменов в случае наличия стажа работы на судне в течение суммарно не менее трех месяцев с предыдущих пяти лет или успешного окончания одобренного учебного курса или курсов.

При этом лишение звания и изъятие диплома или квалификационного свидетельства допускается только по решению суда.

Теги: #аттестация #рада #закон #моряки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:10 29.06.2021
В Раде создали ВСК по защите прав инвесторов

В Раде создали ВСК по защите прав инвесторов

15:58 29.06.2021
Рада усилила ответственность за недостоверное декларирование

Рада усилила ответственность за недостоверное декларирование

14:25 29.06.2021
Рада приняла закон, возобновляющий работу ВККС

Рада приняла закон, возобновляющий работу ВККС

12:12 29.06.2021
Рада может на внеочередном заседании в четверг принять законопроект о деолигархизации в первом чтении - нардеп Верещук

Рада может на внеочередном заседании в четверг принять законопроект о деолигархизации в первом чтении - нардеп Верещук

09:39 29.06.2021
"Слуга народа" предлагает заслушать министра агрополитики в пятницу в Раде

"Слуга народа" предлагает заслушать министра агрополитики в пятницу в Раде

09:25 29.06.2021
До парламентских каникул состоится несколько внеочередных пленарных заседаний - Стефанчук

До парламентских каникул состоится несколько внеочередных пленарных заседаний - Стефанчук

19:58 28.06.2021
Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов

Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов

17:59 28.06.2021
Кулеба поручил посольствам проверить информацию о загорании судна с одесскими моряками возле Шри-Ланки

Кулеба поручил посольствам проверить информацию о загорании судна с одесскими моряками возле Шри-Ланки

17:11 28.06.2021
Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады во вторник по инициативе Зеленского

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады во вторник по инициативе Зеленского

11:10 28.06.2021
Зеленский приехал на торжественное заседание Рады в честь 25-летия Конституции Украины

Зеленский приехал на торжественное заседание Рады в честь 25-летия Конституции Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе

Рада приняла закон, возобновляющий работу ВККС

В результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане погиб украинец – МИД Украины

ЕС в ближайшие месяцы будет готовить новые санкции против РФ - Боррель

В Украине за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 582 человека, 5 летальных случаев – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе

На море тепло, на курортах Карпат - дожди

В Украине 59% граждан считают русский язык иностранным, 9,5% нужным для изучения - соцопрос

Во Львове четверо граждан Турции предстанут перед судом за контрабанду более тонны героина

В Украине задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом за мошенничество - СБУ

Каждый третий участник ВНО не смог решить задание по математике за 9-й класс

В результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане погиб украинец – МИД Украины

ЕС в ближайшие месяцы будет готовить новые санкции против РФ - Боррель

Во вторник и в среду в Украине будет тепло, но ожидаются кратковременные дожди с грозами

"Укрзализныця" со 2 июля запускает скоростной поезд Киев-Тернополь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА