Во Львове четверо граждан Турции предстанут перед судом за контрабанду более тонны героина

Во Львове четверых граждан Турции будут судить по факту контрабанды более тонны героина, стоимость которого на черном рынке составляет около 2,3 млрд грн, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт относительно четырех граждан Турции по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах при предварительном сговоре группой лиц", - указано в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось ранее, обвиняемые контрабандой ввезли героин из Пакистана в Украину под видом партии риса и транспортировали его в западные области страны для дальнейшей переправки в страны Европы.

"Во время обыска во Львове сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 1 тонны героина, ориентировочная стоимость которого на "черном рынке" составляет около 2,3 млрд грн", - сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве проводили сотрудники СБУ.