События

15:14 29.06.2021

Во Львове четверо граждан Турции предстанут перед судом за контрабанду более тонны героина

1 мин читать
Во Львове четверо граждан Турции предстанут перед судом за контрабанду более тонны героина

Во Львове четверых граждан Турции будут судить по факту контрабанды более тонны героина, стоимость которого на черном рынке составляет около 2,3 млрд грн, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт относительно четырех граждан Турции по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах при предварительном сговоре группой лиц", - указано в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось ранее, обвиняемые контрабандой ввезли героин из Пакистана в Украину под видом партии риса и транспортировали его в западные области страны для дальнейшей переправки в страны Европы.

"Во время обыска во Львове сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 1 тонны героина, ориентировочная стоимость которого на "черном рынке" составляет около 2,3 млрд грн", - сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве проводили сотрудники СБУ.

Теги: #львов #прокуратура #турки #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:07 27.06.2021
Во время львовского полумарафона скончался один из участников

Во время львовского полумарафона скончался один из участников

03:54 27.06.2021
В Донецкой области полицейские обнаружили в такси около 300 пакетиков с наркотиками

В Донецкой области полицейские обнаружили в такси около 300 пакетиков с наркотиками

22:18 25.06.2021
Во Львове объявили ЧС местного значения из-за последствий, причиненных бурей – мэр

Во Львове объявили ЧС местного значения из-за последствий, причиненных бурей – мэр

19:53 25.06.2021
Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня – мэрия

Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня – мэрия

18:28 25.06.2021
Над Львовом пронеслась буря, электротранспорт не работает

Над Львовом пронеслась буря, электротранспорт не работает

17:35 25.06.2021
Во Львове из-за непогоды повалены деревья, произошли подтопления, мэр просит жителей оставаться дома

Во Львове из-за непогоды повалены деревья, произошли подтопления, мэр просит жителей оставаться дома

12:54 23.06.2021
Посредством Telegram распространяются наркотики, руководство компании не сотрудничает с полицией – замглавы МВД

Посредством Telegram распространяются наркотики, руководство компании не сотрудничает с полицией – замглавы МВД

14:49 22.06.2021
В Киеве четверо сотрудников СИЗО организовали сбыт наркотиков на территории учреждения

В Киеве четверо сотрудников СИЗО организовали сбыт наркотиков на территории учреждения

13:37 22.06.2021
Правоохранители ликвидировали канал поставки героина в Европу из Ирана – Клименко

Правоохранители ликвидировали канал поставки героина в Европу из Ирана – Клименко

06:02 19.06.2021
Начальника отдела львовской налоговой подозревают в систематическом получении взяток

Начальника отдела львовской налоговой подозревают в систематическом получении взяток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон, возобновляющий работу ВККС

В результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане погиб украинец – МИД Украины

ЕС в ближайшие месяцы будет готовить новые санкции против РФ - Боррель

В Украине за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 582 человека, 5 летальных случаев – Минздрав

С начала вторника российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине 59% граждан считают русский язык иностранным, 9,5% нужным для изучения - соцопрос

В Украине задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом за мошенничество - СБУ

Рада приняла закон, возобновляющий работу ВККС

Каждый третий участник ВНО не смог решить задание по математике за 9-й класс

В результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане погиб украинец – МИД Украины

ЕС в ближайшие месяцы будет готовить новые санкции против РФ - Боррель

Во вторник и в среду в Украине будет тепло, но ожидаются кратковременные дожди с грозами

"Укрзализныця" со 2 июля запускает скоростной поезд Киев-Тернополь

Кипр упростил условия въезда для вакцинированных украинцев

Экспозиция Музея египетской цивилизации будет расширена через несколько месяцев – куратор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА