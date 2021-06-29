В Украине задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом за мошенничество - СБУ

Киберспециалисты Управления СБУ в Харьковской области установили местонахождение и задержали 32-летнего гражданина Молдовы, который пять лет находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах.

"Оперативники спецслужбы задержали международного преступника вблизи места его временного проживания в Днепре. Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста", - сообщается на официальной странице облуправления спецслужбы в Facebook.

В течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на $1 млн десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, собиравших деньги на лечение. В апреле 2016 года суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Однако осужденный скрывался от уголовной ответственности, используя поддельные документы гражданина Украины и постоянно меняя места жительства.

Операция по задержанию гражданина Молдовы проводилась совместно с сотрудниками уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.