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13:49 29.06.2021

Каждый третий участник ВНО не смог решить задание по математике за 9-й класс

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Каждый третий участник ВНО не смог решить задание по математике за 9-й класс

Треть участников внешнего независимого оценивания (ВНО) не смог решить задание по математике уровня базовой средней школы, сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко.

"Мне тоже грустно, что каждый третий не преодолел порог, установленный всего на уровне 10 баллов. Но я не готов комментировать, почему так произошло, я готов только констатировать, что каждый третий участник внешнего независимого оценивания, который сдавал математику, не мог решить задание даже не за старшую школу (11 класс – ИФ), а за базовую школу (9 класс – ИФ)", - сказал Бойко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

В свою очередь министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет указал, что результаты ВНО из года в год по любому предмету разные.

"В этом году математика хуже, но вы можете посмотреть, что в этом году существенно выше английский язык. Возможно, общественный запрос. Возможно, более гуманитарное образование этого поколения", - отметил Шкарлет.

Он подчеркнул, что для существенного повышения уровня математической компетенции планируются реорганизация концепции системы образования, изменения в образовательных программах.

Кроме того, министр указал, что математику не планируют убирать из списка обязательных предметов для сдачи на ВНО.

"Это же можно расценить как определенный общественный минус относительно того, что 30% не сдали математику, и убирать еще математику из ВНО - это неразумный шаг. Если мы хотим повысить уровень математической компетенции, то упор на приобретении максимального количества математический знаний должен быть сделан во всех сферах, потому и принята концепция системы образования. (Министерство - ИФ) не собирается убирать математику", - пояснил Шкарлет.

Теги: #вно #уцоко
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