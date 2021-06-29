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12:06 29.06.2021

ЕС в ближайшие месяцы будет готовить новые санкции против РФ - Боррель

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ЕС в ближайшие месяцы будет готовить новые санкции против РФ - Боррель

Европейская комиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по просьбе Европейского совета в ближайшие месяцы займутся подготовкой новых ограничительных мер против России, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести, говорится в сообщении об отношениях ЕС и России, опубликованном в блоге Борреля.

"В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры. Европейский Совет пригласил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право", - говорится в сообщении.

С другой стороны, Боррель отметил, что также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.

Поручение заняться подготовкой подобных санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС в июне.

Он отметил необходимость "сохранять жесткую линию" в отношении России, при этом "оставляя открытыми каналы общения".

"Россия - наш самый большой сосед. Она никуда не уйдет. Маловероятно, что в ближайшем будущем будет политическое изменение, которое приведет к существенному изменению ее поведения", - добавил Боррель.

По его словам, внешняя политика заключается в том, чтобы "говорить с людьми, имеющими полномочия влиять на события".

"Взаимодействие с Россией - это не роскошь и еще в меньшей мере уступка", - отметил он.

Теги: #рф #ес #боррель #санкции
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