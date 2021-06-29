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11:45 29.06.2021

Во вторник и в среду в Украине будет тепло, но ожидаются кратковременные дожди с грозами

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Во вторник и в среду в Украине будет тепло, но ожидаются кратковременные дожди с грозами

Погоду в Украине в ближайшие сутки 30 июня будет определять теплая воздушная масса, в дневное время местами ожидаются дожди с грозами.

Как сообщает Укргидрометцентр, в ночь на среду - без осадков, днем отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 27-32°, на Закарпатье до 34°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киеве в ночь на среду без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 34,1 градусов тепла в 1898 году, самая низкая ночью – на отметке 7,6 градусов тепла в 1894 году.

В четверг, 1 июля, по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы (на юго-востоке и юге страны - местами), в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем 26-31°, в юго-восточной части до 33°; в западных областях ночью 13-18°, днем 23-28°.

В Киеве в ночь на четверг без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

29 июня на 9.00 утра температура воды в Черном и Азовском морях 25-27°, в районе Одессы и Приморска 20°, в Днепре в пределах Киева 25°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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