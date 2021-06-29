"Укрзализныця" со 2 июля запускает скоростной поезд Киев-Тернополь

АО "Укрзализныця" со 2 июля запускает фирменный дневной скоростной поезд категории "Интерсити" №747/748 сообщением "Киев – Тернополь".

Согласно сообщению компании во вторник, из Киева поезд будет отправляться ежедневно со 2 июля в 16:41, прибывать в Тернополь в 22:47. В обратную сторону он будет отправляться также ежедневно с 3 июля в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03.

Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске. Время в пути - шесть часов.

Предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа.