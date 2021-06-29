Экспозиция Музея египетской цивилизации будет расширена через несколько месяцев – куратор

Экспозиция Музея египетской цивилизации (National Museum of Egyptian Civilization, NMEC) будет расширена через несколько месяцев, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" куратор музея Саед Абуел-Фадл.

"Верхний уровень музея, визуально напоминающий пирамиду, небольшой по объему, но насыщенный технологиями внутри. Там будет, к примеру, телескоп, который даст возможность увидеть панораму города и пирамиды, тачсрин-панели и многое другое", - сообщил Абуел-Фадл.

По его словам, NMEC – первый музей, полностью посвященный египетской цивилизации и создавался прежде всего для египтян, и конечно с целью популяризации египетской культуры среди международных туристов. Его задача в одном месте комплексно, информативно и захватывающе показать все периоды истории страны – от периода неолита, эры фараонов, периодов греческого, римского, византийского (коптского), исламского и т.п.

Музей был открыт 3 апреля торжественным парадом фараонов, во время которого 22 мумии (18 царей и 4 цариц) были перемещены из здания Египетского национального музея на площади Тахрир в специально построенное для этой цели здание NMEC. Мумии, которые стали ядром экспозиции, были обнаружены в 1882 и 1898 годах возле Фив, древней столицы Египта, большинство из них были доставлены в Каир из Луксора (современный город на месте Фив) на лодке по Нилу, размещены в Египетском музее и демонстрировались там более ста лет.

Современный музей – совместный проект правительства Египта и ЮНЕСКО. Автор проекта здания – египетский архитектор Эль Газзали Коссейба, дизайн – японского дизайнера интерьеров Арата Исодзаки.

Здание спроектировано тк, чтобы у посетителей складывалось впечатление, что они находятся в Долине царей в Луксоре – для того, чтобы увидеть мумии, надо спуститься на минус первый этаж, пройтись по лабиринту.

По словам Абуел-Фадла, для каждой из мумий поддерживаются свои климатические условия, температура и влажность воздуха – такие, какие были в пирамиде, где их обнаружили.

"В среднем мы принимаем около двух сотен посетителей в день – это меньше, чем мы ожидали, но поясняется "поправкой на ковид". Но мы счастливы видеть оценку качества нашего проекта – есть люди, которые за три месяца работы музея приходят многократно", - говорит Абуел-Фадл.

По его словам, больше всего учащихся школ и университетов, а также семей с детьми.

Для египтян и представителей арабских стран цена билета 60 LE (льготный для студентов 30 LE), для международных туристов – 100 LE (ок. 174 грн) и 50 LE соответственно.

Рядом с Великими пирамидами в Гизе сейчас строится еще одно здание, где будет открыт Большой Египетский музей и представлена коллекция Тутанхамона.