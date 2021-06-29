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08:51 29.06.2021

Байден заверил Израиль, что США не допустят создание Ираном ядерного оружия

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Байден заверил Израиль, что США не допустят создание Ираном ядерного оружия

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова поддерживать усилия Тель-Авива по обеспечению обороны, а также о том, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Иран создал собственное ядерное оружие.

"Мы привержены непоколебимой приверженности обеспечению вашей (Израиля - ИФ) самообороны. И сегодня мы будем обсуждать широкий спектр проблем, включая Иран. Могу сказать: при мне Иран не получит ядерное оружие", - сказал Байден на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином в Вашингтоне.

Американский президент отметил, что его команда уже "тесно сотрудничает" с новым правительством Израиля и он "с нетерпением ждет возможности очень скоро принять премьер-министра Беннета в Белом доме".

США "полностью поддерживают нормализацию отношений между Израилем и странами Ближнего Востока", а также "важный прогресс в восстановлении более широкого блока мира и стабильности", сказал Байден.

Теги: #президент #сша #обязательства #израиль
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